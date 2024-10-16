В 14 отелях Казани появились новые президентские и люкс-номера

Дополнительные номера категории "президентский" и "люкс" появились в 14 отелях Казани к саммиту БРИКС. Всего 22 отеля проводили ремонтные работы в рамках подготовки к мероприятию, рассказал в интервью ТАСС мэр Казани Ильсур Метшин.

"В рамках подготовки к БРИКС Казань приросла гостиничными номерами повышенной комфортности, дополнительные номера повышенной категории "президентский" и "люкс" появились в 14 отелях. В целом 22 отеля проводили ремонтные работы в своих номерах. Помимо этого, до конца года мы ожидаем открытия еще четырех крупных отелей на 690 номеров", - сказал Метшин.

Он отметил, что сегодня в Казани работает 230 различных отелей и гостиниц, которые могут принять почти 17 тыс. туристов.