На Алтае создали виртуальный тур в пещеру

Виртуальный тур в пещеру, где обитали все три подвида древнего человека Алтая, создали в Институте археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН. Об этом сообщили в пресс-службе института.

"Пещера Страшная в Алтайском крае, названная так по расположенному рядом ручью Страшному, изучается новосибирским археологами с конца 1960-х годов. Сегодня доступ в пещеру затруднен, но заглянуть в нее можно в виртуальном туре, который выпустили в Институте археологии и этнографии СО РАН", - говорится в сообщении.

Как отметили в институте, пещеру делает уникальной то, что в древности в ней обитали все три подвида древнего человека Алтая - денисовцы, неандертальцы и люди современного анатомического облика, наиболее близкие к нам с вами. Путешествие в пещеру реализовано при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий".

Раньше пещера служила временной стоянкой для древних людей, начиная со среднего палеолита (более 50 тыс. лет назад) и до Средневековья. В пещере археологи обнаружили большую пачку культурных отложений, на формирование которых оказали влияние, в том числе, и природные факторы, в частности, обитавшие в пещере сурки и гиены. Вместе с тем, благодаря обнаружению характерных каменных и костяных орудий, археологи смогли выделить периоды нахождения в пещере денисовского человека, неандертальцев, которые могли приходить в Страшную из расположенной неподалеку Чагырской пещеры, и затем людей современного анатомического облика, постепенно вытеснивших более архаичные подвиды человека. На Алтае известны только две подобные пещеры - Страшная и всемирно известная Денисова.

Кроме орудий труда, в пещере были обнаружены личные украшения древних людей - подвески и бусины из бивня мамонта, подвески из зубов хищников и из фаланг животных. В пресс-службе добавили, что к исследованию пещеры археологи возвращались неоднократно, каждый раз вооружившись новыми технологиями, методами датирования и анализа артефактов. Как отметил один из руководителей раскопок на пещере, директор Института археологии и этнографии СО РАН, член-корреспондент РАН Андрей Кривошапкин, "новый этап изучения каменного века Алтая приносит все более подробные представления о миграциях и адаптационных стратегиях древнего человека на этой территории. Поэтому исследование пещеры Страшной далеко не завершено и имеет дальнейший потенциал".