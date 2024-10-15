Путешественник описал российскую многоэтажку фразой «страшно даже заходить»

Тревел-блогер побывал в обычной российской многоэтажке и описал ее фразой «страшно даже заходить». Своей историей он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

© Lenta.ru

По словам автора публикации, такие дома есть в каждом отечественном городе. С виду они могут казаться совершенно обычными, однако внутри грязь и обветшалость. Блогер пожаловался на нецензурные слова на стенах и дверях квартир, а также на пыльные лестничные пролеты.

«Лестничные пролеты пыльные и изгажены до такой степени, что ты невольно опасаешься случайно коснуться стены рукавом или капюшоном», — рассказал он.

Ранее этот же тревел-блогер побывал на Чукотке и рассказал о заброшенных поселках в этом регионе. По словам автора публикации, сохранить наследие прошлых эпох на Чукотке не удалось, а восстановление стоит дорого.