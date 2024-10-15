В туристическом поезде по маршруту Новосибирск - Томск добавят вагон

Вместимость поезда для организованных экскурсий школьников из Новосибирска в Томск увеличат на 50% - к двум брендированным вагонам планируют добавить третий. Такие однодневные экскурсии пользуются популярностью, рассказала ТАСС директор Музея истории Томска Светлана Козуб.

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"Мы будем увеличивать количество вагонов в проекте "Вагон знаний". Это поезд Новосибирск - Томск, который пользуется большой популярностью. Сейчас у нас поезд в составе двух вагонов по 55 человек каждый. Будет еще один брендированный вагон, то есть на 50% увеличим вместимость", - рассказала Козуб.

По ее словам, поезд отправляется каждый нечетный день, то есть 15 раз в месяц. Он пользуется большой популярностью у детей - поезд используется в основном для организованных туристических групп.

"Вагон знаний" - это проект томского Туристского информационного центра и нескольких сибирских туроператоров, в рамках которого дети школьного возраста могут посетить Томск с экскурсией. Для них предусмотрена развлекательная программа во время движения поезда и в городе.