В Ульяновске утвердили туристический налог с 2025 года

С 1 января 2025 года в Ульяновске утвердили местный туристический налог, сообщает городская администрация.

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Его минимальный размер составит 100 рублей. Новый налог ввели вместо курортного сбора, действующего в экспериментальном порядке в нескольких регионах РФ до конца года.

Обязанность по уплате туристического налога возложили на владельцев отелей, гостиниц, хостелов и других объектов размещения. В Ульяновске насчитывается 70 таких объектов с общим номерным фондом в 2,5 тысячи номеров. Средняя стоимость проживания составляет 3,5 тысячи рублей в сутки.

По расчетам Ульяновскстата, в 2023-го количество ночевок в гостиницах составило 747,5 тысячи. Годовой объем сборов от туристического налога в Ульяновске может достичь почти 47 миллионов рублей, пишут «Главные новости Ульяновска».

Ранее сообщалось, что туристический налог введут во Владивостоке, а также в Красноярском крае.