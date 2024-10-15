В Крыму в 2024 году ожидают 6,5 миллионов туристов

Власти Республики Крым ожидают, что по итогам 2024 года регион посетят порядка 6,5 млн туристов, сообщил журналистам министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий во время пресс-тура министерства "В Крым за здоровьем".

"Конечно, один из важнейших факторов для нас - это стабильный информационный фон. При стабильной ситуации мы рассчитываем принять к концу года порядка 6,5 млн гостей", - сказал министр.

Он отметил, что за первые девять месяцев 2024 года туристический поток в Республику Крым превысил 5,2 млн человек, что на 20% выше уровня аналогичного периода 2023 года. Около 65% туристов прибыло по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, более 24% - по железной дороге и еще порядка 11% - через Донбасс и Новороссию.

Ранее в интервью ТАСС глава республики Сергей Аксенов заявлял, что курорты Крыма за 10 лет в составе России приняли более 60 млн туристов, построены и модернизированы сотни объектов размещения. За 2023 год Крым посетили 5,2 млн туристов, что на 20% ниже уровня 2022 года. Причиной послужил ряд логистических ограничений, в частности, закрытое авиасообщение с Крымским полуостровом.