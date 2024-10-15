Бронирование отелей на новогодние праздники в Крыму составляет 38%

Уровень бронирования отелей в Республике Крым на новогодние праздники составляет 38%, сообщил журналистам министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий во время пресс-тура "В Крым за здоровьем".

"Бронирование отелей на новогодние праздники составляет 38% - это на 20% больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года", - сказал он.

Как отметил министр, на рост уровня бронирования повлияло увеличение глубины бронирования по железнодорожным перевозкам (сейчас бронировать билеты в республику можно за 180 дней до поездки), а также маркетинговая политика отелей.