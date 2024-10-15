На Ставрополье курортный сбор с начала года превысил 506 млн рублей

Курортный сбор в Ставропольском крае за январь - сентябрь 2024 года превысил 506 млн рублей, что выше показателя аналогичного периода 2023 года. Об этом сообщается на сайте краевой думы со ссылкой на заместителя председателя комитета по инвестициям, курортам и туризму Анну Зимину.

"Курортный сбор за январь - сентябрь превысил в крае 506 млн рублей, что выше показателя прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что города-курорты уже принимают необходимые решения для работы с туристическим налогом, который вводится в 2025 году.

Объем курортного сбора на Ставрополье с начала его ведения в регионе в 2018 году превысил 2 млрд рублей. Все средства направляются на развитие курортной инфраструктуры.

2 июля президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 2025 года туристического налога путем преобразования курортного сбора. Туристический налог будет местным налогом. Муниципальные власти будут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры ставок.