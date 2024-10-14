Названа главная категория туристов, выбирающих для отдыха Калининград

Калининград стал одним из самых популярных город для туристов серебряного возраста. Об этом сообщает один из популярных сервисов по бронированию путешествий по городам страны.

Помимо столицы янтарного края люди зрелого возраста предпочитали поездки в Москву, Санкт-Петербург и Краснодар.

За границу же российские пенсионеры и предпенсионеры чаще всего летали путешествовать в Ереван, Баку и Минск.

По сравнению с авиа и ж/д-билетами Калининград вошел в ТОП одних из самых востребованных авиа-направлений – 4% от всех купленных авиабилетов были приобретены пожилыми туристами в янтарную столицу страны.