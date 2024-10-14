Курганцев приглашают в мини-отпуск: от Таганая до Тобольска

Турагентства Кургана предлагают воспользоваться уникальной возможностью провести мини-отпуск октября в путешествии по живописным уголкам России. Telegram-канал «Курганистан» собрал предложения об отдыхе.

«Уже 19 октября за 3500 рублей взрослые и 3100 рублей льготный билет можно отправиться на экскурсию к Двуглавой сопке Таганая. В стоимость включены проезд, страховка, сопровождение и фотоотчет», — говорится в предложениях об отдыхе.

Термы 'Аван' в Тюмени приглашают курганцев расслабиться 20 октября всего за 3300 рублей для взрослых и 2400 рублей для детей до 6 лет, включая проезд, четырехчасовое посещение терм и финские сауны. Для любителей истории и культуры предлагается однодневная экскурсия в «жемчужину Сибири» — Тобольск, которая состоится 20 октября по цене 4900 рублей для взрослых и 4500 рублей льготный тариф. В программу входит обзорная экскурсия по городу и Кремлю.

А те, кто предпочитает более насыщенные выходные, могут отправиться в двухдневный тур «Золотая осень» в Тобольск с 26 по 27 октября за 11300 рублей для взрослых и 10650 рублей для детей и пенсионеров, с проживанием в гостинице и посещением музеев.