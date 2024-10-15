Самый длинный пирс на Ставрополье построили в Кисловодске

На Старом озере в Кисловодске построили пирс протяженностью больше 850 метров. Это самый длинный пирс в Ставропольском крае.

«В Кисловодске на территории Старого озера завершено строительство самого длинного кольцевого пирса на Ставрополье. Общая длина сооружения составляет более 850 метров. Прогулочный пирс предназначен для различных видов отдыха: купание, прыжки в воду, рыбалка и фотосъемка. Кольцевое сооружение выполнено из деревянного настила и проходит вокруг водной глади всего озера», — сообщил ТАСС глава города-курорта Евгений Моисеев.

Он напомнил, что Старое озеро в Кисловодске благоустроили впервые с 50-х годов XX века по инициативе губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.