Самый длинный пирс на Ставрополье построили в Кисловодске
На Старом озере в Кисловодске построили пирс протяженностью больше 850 метров. Это самый длинный пирс в Ставропольском крае.
«В Кисловодске на территории Старого озера завершено строительство самого длинного кольцевого пирса на Ставрополье. Общая длина сооружения составляет более 850 метров. Прогулочный пирс предназначен для различных видов отдыха: купание, прыжки в воду, рыбалка и фотосъемка. Кольцевое сооружение выполнено из деревянного настила и проходит вокруг водной глади всего озера», — сообщил ТАСС глава города-курорта Евгений Моисеев.
Он напомнил, что Старое озеро в Кисловодске благоустроили впервые с 50-х годов XX века по инициативе губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.
«Пирс сделали не просто кольцевой дорожкой, но и предусмотрели пять площадок, символизирующих семью: две площадки в форме круга, как мама и папа, и три площадки в форме символа нашего города — сердца, они олицетворяют детишек и всю нашу любовь к ним. Украсим наш пирс совсем скоро декоративной подсветкой», — добавил Моисеев.