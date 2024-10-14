«Аэрофлот» готов к росту международных маршрутов в Сочи

"Аэрофлот" готов рассматривать увеличение числа международных маршрутов из и в аэропорт Сочи в интересах въездного туризма, сообщил директор департамента управления сетью и доходами компании Иван Батанов. Потенциал Сочи полностью не использован, необходимо создать условия для развития спроса на путешествия в Сочи из-за рубежа, отметил он на площадке первого международного авиационно-туристического форума, который проходит в горном кластере Сочи.

"Необходимо выполнение некоторых условий - это, соответственно, разработка продуктового пакета, его дистрибуция за границей благодаря возможностям местного туроператора, внимание со стороны конечного потребителя", - пояснил представитель компании.

При этом Батанов отметил, что использование самолета Superjet 100 могло бы позволить летать из Сочи в несколько расположенных недалеко стран.

"Соответственно, мы можем захватить многие регионы и мы можем рассматривать увеличение [числа маршрутов]", - пояснил он.

Он добавил, что на тех направлениях, которые позволяют осуществлять выездной туризм, маршрутная сеть стабилизирована.

Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова с 2020 года входит в топ-5 аэропортов России по объему пассажирских перевозок, обслуживая более 13 млн человек в год. Полеты выполняются по 64 внутренним и 23 международным направлениям. На фоне авиационных ограничений, действующих с 2022 года, аэропорт Сочи стал главным южным международным авиахабом России, поскольку является единственным работающим из четырех аэропортов в Краснодарском крае.

О показателях работы аэропорта Сочи

В свою очередь в аэропорту Сочи за май - сентябрь 2024 года зафиксирован рост пассажиропотока на рейсах международных направлений, по сравнению с тем же периодом прошлого года он составил 18%. Об этом сообщил журналистам на площадке первого международного авиационно-туристического форума, который проходит в горном кластере Сочи, заместитель генерального директора аэропортового холдинга "Аэродинамика" по коммерческой деятельности Александр Никонов.

"Мы отмечаем рост на 18% пассажиропотока рейсов на международных направлениях. Основной рост мы наблюдаем по Турции - направления Анталья, также практически 50% рост на направлении Тель-Авив", - сказал Никонов.

Он отметил, что востребованными остаются такие направления, как Грузия, Бахрейн, Иран. Также Никонов сообщил, что с мая по сентябрь 2024 года общий пассажиропоток аэропорта Сочи составил 7,9 млн пассажиров, что соответствует уровню того же отчетного периода 2023 года.

Первый международный авиационно-туристический форум Air travel Sochi 2024: discover the southgate to Russia проходит в горном кластере Сочи 13-14 октября, в нем принимают участие 250 делегатов из 20 стран - руководители российских и иностранных авиакомпаний и туристических операторов, другие участники авиационно-туристического рынка.