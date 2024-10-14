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От зимних пустынь Турана до Великого шелкового пути: уникальные достопримечательности Казахстана из списка ЮНЕСКО

На протяжении полувека важнейшие культурные объекты включают в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но почему одни природные и исторические достопримечательности в него попадают, а другие – нет? Каким критериям должны соответствовать объекты? Для чего нужно регистрировать мировые ценности и что дает статус Всемирного наследия?

Уникальные достопримечательности Казахстана из списка ЮНЕСКО
© globallookpress.com

Мировая сокровищница ЮНЕСКО включает дворцы, руины древних городов, уникальные заповедники и произведения искусства. Все они отличаются друг от друга, но объединены одним важным качеством – выдающейся универсальной ценностью – это культурная или природная значимость, которая выходит за пределы национальных границ и становится достоянием всего человечества. По состоянию на 2024 год в списке находится 1223 объекта из 168 стран. Достопримечательности из Казахстана вошли в этот перечень в 2003 году. К ним относятся:

  • Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави;
  • Петроглифы археологического ландшафта Танбалы;
  • Великий шелковый путь: сеть маршрутов Чанъань-Тянь-Шанского коридора;
  • Сарыарка – степи и озера Северного Казахстана;
  • Западный Тянь-Шань;
  • Туранские пустыни умеренного пояса.

Отправляемся в захватывающее путешествие по самым знаковым местам Казахстана в специальном документальном проекте МТРК «Мир».

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