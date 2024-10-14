Новая классификация отелей улучшит соотношение цены и качества сервиса

Новая классификация средств размещения, которая заработает в России со следующего года, значительно улучшит соотношение между ценой и качеством сервиса в отелях. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

«По этому законопроекту регионы смогут лучше контролировать соотношение звезд, качества, и это обязательно будет способствовать развитию внутреннего въездного туризма», – пояснил парламентарий.

Сам документ предусматривает, что звезды отелям будут раздавать организации, прошедшие жесточайший отбор. Требования к ним значительно повысят, так что классификация станет прозрачной и честной. После реформы этого процесса количество звезд должно соответствовать уровню отеля не только на бумаге, но и в действительности.

Законопроект на данный момент прошел только первое чтение. Окончательно его примут к декабрю, а со следующего года он заработает в полную силу. При этом на классификации отелей будет завязан и новый туристический налог. По факту они пойдут в связке: сбор будет начисляться после официального получения звезд и записи средства размещения в соответствующий реестр.

Депутат напомнил, что турпродукт – это перевозка и размещение. Именно на второй сегмент сейчас правительство и делает акцент. Это касается как регулирования законодательной основы для отдыха туристов, так и материальной помощи девелоперам, занимающимся гостиничным бизнесом.

Так, в проект бюджета РФ на следующий год заложено около 200 млрд руб. на развитие туризма. При этом значительная часть из этих денег пойдет на кредиты для строительства новых отелей и санаториев.