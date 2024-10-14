В Волгограде большинство жителей уже запланировали отпуска в 2025 году

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 экономически активных граждан.

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Выяснилось, что 72% опрошенных уже составили планы на отпуск в следующем году. Каждый второй планирует взять его летом, каждый десятый – весной, 7% – осенью, а 5% – зимой. Особых предпочтений не имеют 11% граждан, они будут отдыхать в зависимости от того, как составит график отдел кадров.

Как правило, женщины чаще мужчин выбирают отдых летом (53% против 48%) и весной (12% против 8%). А опрошенные в возрасте до 34 лет, а также от 35 до 44 лет чаще выбирают летний отпуск в сравнении с респондентами старшего возраста (53 и 52% против 45%).

Кроме того, граждане с зарплатой до 50 тыс. рублей чаще тех, кто зарабатывает больше, рассказывали о планах на весенний отдых. Опрошенные с доходом выше 100 тыс. рублей выбирали больше отпуск зимой.