В Сочи планируют заменить курортный сбор на туристический налог

Власти Сочи приступили к проработке вопроса о переходе с курортного сбора на взимание туристического налога. Об этом мэр города-курорта Андрей Прошунин сообщил по итогам рабочей встречи с заместителем председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергеем Кривоносовым

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"Одна из важных тем - замена курортного сбора на так называемый туристический налог с 1 января 2025 года. Сейчас прорабатываем вопрос на местном уровне во взаимодействии с администрацией Краснодарского края", - говорится в официальном заявлении Прошунина в Telegram-канале.

Он добавил, что также в ходе встречи обсуждались вопросы развития города в сфере экологии, благоустройства, транспортной инфраструктуры и коммунального хозяйства.

12 июля президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 2025 году туристического налога путем преобразования курортного сбора. Туристический налог будет местным налогом, муниципальные власти будут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры ставок. Соответствующие изменения уже внесены в Налоговый кодекс РФ.

Размер курортного сбора в Сочи составляет 50 рублей за сутки. Эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в Краснодарском крае проводят с 2018 года. Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2023 году его посетили почти 7,6 млн туристов. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн человек.