В Кисловодске построят 13 новых санаториев и гостиниц

Власти Кисловодска заключили соглашения на строительство 13 новых объектов размещения. В частности, до 2027 года на курорте появятся шесть новых санаториев, два пансионата, четыре гостиницы и один отель.

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«В Кисловодске откроются 13 новых объектов коллективного размещения туристов. В числе этих объектов будут шесть санаториев, два пансионата, четыре гостиницы и один отель. Проекты будут реализованы до конца 2027 года», — сообщил ТАСС глава города Евгений Моисеев.

По его словам, общая вместимость новых мест размещения превысит 5 тысяч койко-мест.