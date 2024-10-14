В Кисловодске построят 13 новых санаториев и гостиниц до 2027 года
Власти Кисловодска заключили соглашения на строительство 13 новых объектов размещения. В частности, до 2027 года на курорте появятся шесть новых санаториев, два пансионата, четыре гостиницы и один отель.
«В Кисловодске откроются 13 новых объектов коллективного размещения туристов. В числе этих объектов будут шесть санаториев, два пансионата, четыре гостиницы и один отель. Проекты будут реализованы до конца 2027 года», — сообщил ТАСС глава города Евгений Моисеев.
По его словам, общая вместимость новых мест размещения превысит 5 тысяч койко-мест.
«В этом году уже открыто шесть новых объектов размещения: санаторий, апарт-отель, пансионат, две гостиницы и один бутик-отель», — добавил Моисеев.