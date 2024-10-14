На развитие туризма в 2025 году намерены направить около 200 млрд рублей

Порядка 200 млрд рублей заложено в проект бюджета РФ на развитие отрасли туризма в России в 2025 году, сообщил на площадке первого международного авиационно-туристического форума, который проходит в горном кластере Сочи, заместитель председателя комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.

Ранее со ссылкой на вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко сообщалось, что в 2023-2024 годах общий объем финансирования туротрасли России составит порядка 100 млрд рублей.

"В этом году мы принимаем бюджет, и порядка 200 млрд рублей закладываем для развития туризма. Больше всего пользуется спросом поддержка в виде льготных кредитов для строительства средств размещения, поэтому будем развивать, строить новые отели и улучшать качество", - сказал он.

Кривоносов отметил, что туристический продукт в основном складывается из двух составляющих - средств размещения и транспортной доступности. Комитет по туризму и развитию туристической инфраструктуры продолжает совершенствовать законодательство, в том числе в сфере размещения. В частности, в первом чтении принят законопроект по классификации средств размещения, пляжей.

"Это обязательно будет содействовать тому, чтобы соотношение цены и качества в наших средствах размещения улучшалось. По этому законопроекту регионы смогут лучше контролировать соотношение звезд, качества, и это обязательно будет способствовать развитию внутреннего въездного туризма", - добавил заместитель председателя комитета Госдумы.

Законопроектом, принятым Госдумой 26 сентября в первом чтении, предлагается распространить классификацию на все средства размещения, в которых предоставляются услуги по временному проживанию туристов. Исключением будут средства размещения, используемые для осуществления основной деятельности организаций отдыха и оздоровления детей, централизованных религиозных организаций, деятельности по оказанию услуг в сфере сельского туризма в фермерских хозяйствах. Также законопроектом предлагается создать единый реестр объектов классификации в сфере туристской деятельности, куда войдут средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи. Предполагается, что оказывать услуги в объектах туристской деятельности, не состоящих в указанном реестре, будет запрещено. Документом предлагается, в том числе пересмотреть порядок проведения классификации средств размещения, повысить требования к аккредитованным организациям и экспертам, проводящим классификацию объектов в сфере туристской деятельности, и создать реестр аккредитованных организаций по классификации объектов в сфере туристской деятельности.

О форуме

Первый международный авиационно-туристический форум Air travel Sochi 2024: discover the southgate to Russia проходит в горном кластере Сочи 13-14 октября, в нем принимают участие 250 делегатов из 20 стран - руководители российских и иностранных авиакомпаний и туристических операторов, другие участники авиационно-туристического рынка.