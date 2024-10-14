Повлиял ли рост цен на авиабилеты на пассажиропоток в России

Увеличение цен на авиабилеты в РФ в 2024 году до 30% не повлияло на пассажиропоток в стране, который вырос до значений допандемийного периода. Об этом сообщил руководитель аналитического центра Федерального государственного унитарного предприятия Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ФГУП ГосНИИ ГА) Федор Борисов на площадке первого Международного авиационно-туристического форума, который проходит в горном кластере Сочи.

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"С 2013 года на рынке авиационных перевозок в России мы сталкиваемся с аномальным ростом. Он очень слабо коррелирует с макроэкономическими показателями, которые есть на рынке. Этот год мы столкнулись с очень высоким ростом стоимости билетов, до 30%. А как повлияет повышение цены на спрос? Здесь обратная зависимость, спрос настолько высок, даже рост цены все равно приводит к тому, что пассажиров самолетов все больше и больше. Потенциал роста не изучен и предел его не совсем понятен", - сказал Борисов.

По словам эксперта, в 2024 году пассажиропоток в РФ вышел к допандемийным значениям. Несмотря на санкции и рост цен на авиаперевозки, пассажир готов платить больше на тех же условиях авиаперевозчиков, что и до пандемии, поскольку анализ роста цен на другие виды транспорта показал, что в авиаперевозках за 10 лет рост сравнительно небольшой. Билеты на железнодорожный транспорт, по словам эксперта, в этот период выросли в цене значительно быстрее.

"Авиационный транспорт по-прежнему самый недорогой в сравнении с железнодорожным, тем более что даже если вы платите меньше за поездку на поезде, вы должны понимать, что у вас будут издержки и денежные, и временные, пока вы едете на поезде, это дольше", - добавил Борисов.

Первый Международный авиационно-туристический форум Air travel Sochi 2024: discover the southgate to Russia проходит в горном кластере Сочи 13-14 октября, в нем принимают участие 250 делегатов из 20 стран - руководители российских и иностранных авиакомпаний и туристических операторов, другие участники авиационно-туристического рынка.