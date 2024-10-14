Аналитики выяснили, где чаще всего отдыхали туристы в возрасте

Аналитики в ходе исследования выяснили, что минувшим летом российские туристы предпенсионного и пенсионного возрастов охотнее всего посещали Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

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Самыми востребованными направлениями для путешественников старшего возраста летом стали Ереван, Баку и Минск, пишет газета «Известия» со ссылкой на совместное исследование сервиса путешествий «Туту» и НПФ «Будущее».

Из общего числа купленных пенсионерами авиабилетов внутри страны 18% пришлось на Москву, 10% — на Сочи, 9% — на Санкт-Петербург.

Из ж/д направлений самыми востребованными стали Москва (21%), Санкт-Петербург (7%) и Краснодар (3%).

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН рассказал, какие направления могут быть интересны для осенних путешествий.