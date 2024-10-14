Рязанская область обладает потенциалом по привлечению туристов из КНР

Рязанская область имеет огромные возможности для развития туризма, и сейчас данная отрасль находится на подъеме. Об этом рассказал журналистам губернатор Рязанской области Павел Малков на презентации потенциала российского региона в Пекине.

"Китайские туристы уже приезжают в наш регион, и я уверен, что потенциал [у области] еще большой, - сказал он. - Сейчас у нас туризм на серьезном подъеме".

По его словам, иногда инфраструктура Рязанской области не справляется с наплывом туристов, поэтому регион сейчас реализует огромное количество инвестпроектов в этой сфере.

"Строятся новые объекты, возможности наши растут, и мы уверены, что все они будут востребованы", - отметил Малков.

Он рассказал, что туристы приезжают не только посмотреть красоту храмов, старых усадеб и природы, но и для прыжков с парашютом.

"У нас располагается лучшая в стране дропзона - место, где люди прыгают с парашютом", - рассказал губернатор.

Он сказал, что огромное количество китайских туристов обучаются там прыжкам с парашютом".