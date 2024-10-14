Специалист сообщил о росте турпотока на курорты Краснодарского края

К 2032 году турпоток на курортах Краснодарского края вырастет до 27 млн человек в год, сообщил вице-губернатор региона Александр Руппель в ходе турфорума Airtravel Sochi.

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По его словам, за первые 9 месяцев этого года Кубань уже приняла 17,5 млн гостей. Но по итогам 2024-го турпоток достигнет уже 20 млн туристов. При этом загруженность Черноморского побережья в пик высокого летнего сезона достигала 95%, Азовского – около 90%.

«По нашим ожиданиям к 2032 году турпоток на курорты края вырастет еще на 6,6 млн человек в год», – уточнил Александр Руппель.

Он также добавил, что для приема туристов планируется значительно увеличить номерной фонд в регионе. Сейчас на Кубани работают 11 тыс. отелей и гостиниц на 635 тыс. мест. Но этого недостаточно. К 2032 году добавят еще 46 тыс. мест.

Кроме того, власти Краснодарского края планируют представить потенциал курортов региона туристам из Кувейта и Саудовской Аравии. Для этого планируется организовать чартерную перевозку из этих стран наподобие той, что уже поставлена между аэропортами Манамы и Адлера.

Как отметил вице-губернатор, только за лето Сочи принял более 3 тыс. гостей с Ближнего Востока. Однако в будущем эта цифра будет расти.