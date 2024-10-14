Туристический портал запустят в Карачаево-Черкесии в 2025 году

В 2025 году в Карачаево-Черкесии начнет работать новый информационный портал для туристов. Это позволит им лучше узнать регион и не упустить интересные объекты.

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Власти КЧР для развития туризма планируют представить информационный портал, отметил министр туризма и курортов республики Расул Текеев. По его словам, на портале гости смогут ознакомиться с популярными локациями и маршрутами, природными и историко-культурными достопримечательностями, сообщает «Интерфакс».

Гостям КЧР откроется доступ к электронному путеводителю по туристическим объектам – не только достопримечательностям, но и отелям, ресторанам, площадкам. Портал можно будет использовать, чтобы забронировать жилье или туристские услуги.

Напомним, что в Карачаево-Черкесии открыли Центр безопасности туризма. КЧР планирует сохранить площади сева озимых на уровне 2023 года.