Во Владивостоке введут туристический налог

Власти Владивостока подготовили проект муниципального правового акта (МПА) о введении с 2025 года туристического налога, сообщили в мэрии города.

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Там отметили, что налог коснется индивидуальных предпринимателей (ИП) и компаний, которые оказывают гостиничные услуги.

Так, ставка турналога в 2025 году –составит 1%, в 2026 году – 2%, в 2027 году – 3%, в 2028 году – 4%, начиная с 2029 года – 5% от налоговой базы.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, что власти планируют ввести на территории региона туристический налог, напоминает RT.