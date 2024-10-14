Кубань презентует туристический потенциал в Кувейте и Саудовской Аравии

Краснодарский край проработает вопрос новых чартерных рейсов и презентует туристический потенциал региона в 2025 году в Кувейте и городах Саудовской Аравии, сообщил заместитель губернатора региона Александр Руппель на площадке первого международного авиационно-туристического форума, который проходит в горном кластере Сочи.

"Успешный опыт [по привлечению зарубежных туристов] позволил нам строить новые планы. Уже принято решение о том, что в начале следующего года Краснодарский край проведет презентацию туристического потенциала в Кувейте и двух городах Саудовской Аравии. В рамках визита планируется также проработать вопрос новых чартерных рейсов. Арабские страны в целом - приоритетное направление для сотрудничества в сфере туризма и развития экспорта услуг", - сказал Руппель.

Туристы могут вылететь из Краснодарского края в 16 стран, при этом власти региона поддерживают и стимулируют развитие новых маршрутов. Благодаря прямым авиарейсам в Сочи из Бахрейна за три месяца город принял более 3 тыс. туристов, в том числе из Аммана (Иордания), Саудовской Аравии, Кувейта и других стран Ближнего Востока. В июне 2024 года в Сочи прибыл первый чартерный рейс из Тегерана, всего летом на Кубани приняли более 1 тыс. туристов из Ирана.

"Сейчас идет активная фаза строительства нового терминала международного аэропорта. Площадь аэровокзала составит 83 тыс. кв. м. Это в шесть раз больше существующего. Планируется, что за год аэропорт будет обслуживать от 7,5 млн пассажиров. И это, конечно, сделает дорогу на юг более комфортной", - добавил Руппель.

О форуме

Первый международный авиационно-туристический форум Air travel Sochi 2024: discover the southgate to Russia проходит в горном кластере Сочи 13-14 октября, в нем принимают участие 250 делегатов из 20 стран - руководители российских и иностранных авиакомпаний и туристических операторов, другие участники авиационно-туристического рынка.