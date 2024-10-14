Навигация между курортами Кубани завершилась раньше срока

Морское пассажирское сообщение между курортами Кубани завершилось раньше срока. Последние рейсы между Сочи и Геленджиком теплоходы выполнили 13 октября.

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«Уважаемые пассажиры! 14 и 15 октября рейсы СПК Комета отменяются в связи с неблагоприятными погодными условиями. Навигация 2024 года закрыта», — сообщает пресс-служба компании «Водоход-Экспресс».

В последнее время «Комета» связывала только Сочи и Геленджик. С начала октября из маршрута исключили Новороссийск, хотя планировалось осуществлять навигацию между этими городами до середины октября. А вот до Анапы рейсы прекратились с 1 августа по техническим причинам.