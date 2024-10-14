В РЖД считают, что справились с перевозкой туристов летом

В РЖД заявили, что успешно закончили летний период пассажирских перевозок. Таким мнением поделился глава монополиста Олег Белозеров:

«Считаю, что мы со своей задачей справились: назначили максимально возможное количество поездов, предложили в них больше мест за счет увеличения составности и замены обычных поездов на двухэтажные».

По подсчетам компании, поездами дальнего следования воспользовалась почти половина жителей России. А точнее говоря, 62,8 млн чел. Самыми популярными направлениями были Анапа, Сочи, Новороссийск, Кисловодск, а также Крымское побережье. На них пришлось 25,4 тыс. рейсов, что на 2,5% больше, чем в прошлом году. Воспользовались ими рекордные 13,8 млн пассажиров.

Углубившись в цифры, про большие проблемы с покупкой билетов в летний период в РЖД не вспомнили. Зато об этом не забыли туристы.

«Пассажиры тоже справлялись как могли путем дежурства на сайте буквально 24/7 неделями. Даже в начале сентября не было билетов обратно. Сын из Феодосии ехал на автобусе за 6 тыс. руб. У нас всегда все хорошо на бумажках и в головах управленцев», – реагируют подписчики «Крыши ТурДома».

Ранее TourDom.ru писал, что все летние месяцы туристы дежурили на сайтах, поскольку места заканчивались за считаные минуты после начала продаж, занимали очереди с вечера на вокзалах, и просто не могли уехать домой, взяв билеты только в одну сторону.