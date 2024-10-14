Озвучен примерный доход Владивостока от применения туристического налога

Доход бюджета Владивостока от применения туристического налога, который может быть введен с 1 января 2025 года, составит за первый год 75 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

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Глава города Константин Шестаков направил в городскую думу проект решения о введении туристического налога с 1 января 2025 года. Сборы от налога направят на благоустройство и туристическую инфраструктуру.

"Ставки туристического налога устанавливаются также в соответствии с пунктом 1 статьи 418.5 Налогового кодекса РФ в следующих размерах: в 2025 году - 1 процент, в 2026 году - 2 процента, в 2027 году - 3 процента, в 2028 году - 4 процента, начиная с 2029 года - 5 процентов от налоговой базы. При установлении туристического налога по предварительным расчетам доход в бюджет города по налогу в 2025 году составит более 75 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что туристический налог будут платить компании и ИП, которые оказывают гостиничные услуги и чьи объекты включены в специальный реестр.

2 июля президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 2025 году туристического налога путем преобразования курортного сбора. Туристический налог будет местным налогом, муниципальные власти будут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры ставок. Соответствующие изменения уже внесены в Налоговый кодекс РФ.

Приморье за первое полугодие посетили почти 170 тыс. китайских туристов. Это на 13% выше допандемийных показателей. Приморский край - лидер среди регионов ДФО по количеству туристических поездок. Треть всех путешественников по Дальнему Востоку выбирают этот регион. По итогам прошлого года край посетили около 3,8 млн человек. В 2024 году Приморье планирует принять 4 млн туристов.