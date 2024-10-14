РЖД запустили двухэтажный поезд Москва — Новороссийск

РЖД сообщили о запуске двухэтажного поезда Москва-Новороссийск, который в понедельник, 14 октября, отправился в свой первый рейс с Казанского вокзала. Информация об этом размещена в Telegram-канале холдинга.

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В РЖД пояснили, что Новороссийск оставался последним курортным городом на юге России, куда не ходили двухэтажные поезда из столицы. В компании отметили, что с запуском нового состава пассажирам будет предоставлено больше мест.

Поезд №266/265 будет отправляться ежедневно из Москвы в 10:00 утра и прибывать в Новороссийск на следующий день в 13:02, в обратном направлении состав будет уходить в 16:55 и прибывать в Москву на следующий день в 21:05. Таким образом, время в пути составит порядка 27-28 часов.

По пути двухэтажный поезд будет делать остановки в Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре и других городах и остановочных пунктах, уточнили в РЖД.

Ранее сообщалось, что БЖД и РЖД увеличат количество поездов, курсирующих между Беларусью и Россией.