Большинство кемеровчан уже запланировали отпуска на 2025 год

Опрос показал, что большинство кемеровчан уже составили планы на отпуска в 2025 году.

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Как выяснилось, большинство кемеровчан (73%) уже запланировали отпуск на следующий год. Так, каждый второй планирует брать отпуск летом, каждый десятый – весной, 6% – осенью, а 5% – зимой. Еще 10% опрошенных особых предпочтений не имеют. Они пойдут в отпуска по графику, который составит отдел кадров.

«Женщины чаще мужчин выбирают отдых летом (55 и 49% соответственно) и весной (13 и 7%). 14% мужчин не имеют конкретных пожеланий по дате отпуска и предпочитают следовать установленному графику, в то время как среди женщин таких в два раза меньше – 6%», – показал опрос SuperJob.

Отмечается, что опрошенные в возрасте до 34 лет, а также кемеровчане от 35 до 44 лет, чаще планируют отпуск летом (54% и 51% соответственно против 46% среди тех, кто старше 45 лет).

Также выяснилось, что кемеровчане с зарплатой до 50 тысяч рублей чаще тех, кто зарабатывает больше, длились планами на отпуск весной. При этом респонденты с зарплатой свыше 100 тысяч рублей чаще выбирают отдых зимой.