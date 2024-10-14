На Камчатке планируют модернизировать крупнейший санаторий

Модернизация санатория "Жемчужина Камчатки" будет завершена в 2026 году. В реновацию региональной здравницы уже вложено около 400 млн рублей, сообщили ТАСС в Корпорации развития Камчатского края.

© РИА Новости

"Реновация санатория "Жемчужина Камчатки" должна быть завершена в третьем квартале 2026 года. К началу октября [2024 года] в модернизацию здравницы вложено около 400 млн рублей. Работы ведутся в соответствии с планом. В декабре наш подрядчик гарантирует завершение строительства первых четырех гостевых домиков коттеджного типа площадью 270 кв. м каждый. В них с максимальными удобствами смогут разместиться до 16 человек. Созданы номера для граждан с особенностями мобильности. Наши пожилые пациенты любят общаться, поэтому в каждом домике предусмотрена комфортная гостиная для общих встреч. В коттеджах мы планируем уже в январе 2025 года разместить наших пациентов, которые на сегодняшний день проживают в номерах главного корпуса, и строители приступят к его реконструкции". Также сообщается, что строители приступили к возведению второго коттеджного комплекса", - цитирует пресс-служба слова исполнительного директора санатория Егора Калнина.

Уточняется, что всего по итогам реновации планируется создать почти 250 номеров. Согласно условиям инвестиционного договора, партнер корпорации обязан после окончания реконструкции предоставить не менее 50 койко-мест в "Жемчужине Камчатки" для санаторно-курортного лечения граждан по государственным программам. Часть номерного фонда после 2026 года предполагается использовать для пансионного размещения туристов.

"Жемчужина Камчатки" - старейшая здравница на полуострове. Учреждение специализируется на лечении кожных заболеваний, опорно-двигательного аппарата, нервной системы.