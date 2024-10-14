Российский ресторанный фестиваль пройдет в регионах

С 15 по 30 октября 2024 года пройдет девятый Российский ресторанный фестиваль, организованный Александром Сысоевым. В проекте примут участие более 700 ресторанов в 50 городах. Среди участников будут и главные туристические направления года — Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань.

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«В этом году РРФ возвращает значение слова сет — настоящая история шеф-повара, которую он рассказывает через блюда. Именно поэтому главной задачей участников стала попытка с помощью еды выразить любовь к чему-либо: детству, продукту, городу/краю или к самому яркому впечатлению в жизни. История должна состоять минимум из пяти блюд, как и положено гастрономическому сету, иметь вступление, основную часть и эпилог», — сказал идеолог фестиваля Александр Сысоев.

Цели фестиваля в этом году прежние — продолжить поддерживать ресторанную индустрию и дать возможность всем жителям страны изучить лучшие рестораны как дома, так и в отпуске. Акцент будет на локальные продукты, сервис и новаторские блюда.

Лучшие рестораны — как новые, так и проверенные временем — предложат гостям дегустационные сеты от 1590 рублей. К каждому сету компания Luding подготовила пейринг по специальной цене — коктейли, а также шот премиальной водки.

Сбер сделал скидку 10 процентов на каждый сет при оплате премиальными картами банка (Sber Private Banking, СберПервый, СберПремьер) — достаточно показать ее официанту перед тем, как попросить счет.

Изучить список ресторанов-участников 2024 года можно на www.foodfestival.ru или у картографического партнера 2ГИС. Можно также ввести в строке поиска в геосервисе название «РРФ 2024».