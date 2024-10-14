Что ждет российских туристов на новогодние каникулы

В Сочи еще продолжается бархатный сезон, но на горнолыжных курортах уже готовятся к предстоящему сезону. Что ждет туристов на новогодние каникулы, изучала корреспондент "РГ".

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Канатная дорога у ратуши с двумя пересадками домчала на высоту 2320 метров над уровнем моря. К зиме здесь обновили обзорную площадку "Роза Пик", которая является одной из самых популярных достопримечательностей, ее посещают около двух миллионов туристов в год. Оттуда открываются головокружительные виды и можно увидеть Главный Кавказский хребет, хребты Аибга и Псехако, а в ясную погоду и Черное море. Здесь же расположены известные экстремальные развлечения: мосты над ущельями, качели и виа феррата - "железная тропа" и берут начало многие пешие маршруты, а зимой горнолыжные трассы.

Благоустройство территории начали еще в августе. Теперь здесь установлены современные ограждения, проложены галечные и брусчатые дорожки, организованы теневые зоны с навесами, создано парковое пространство для отдыха с лавочками, растительными композициями и креативными фоторамками. По словам гендиректора курорта "Роза Хутор" Александра Белокобыльского, все работы проводились по отдельным зонам, поэтому площадка целиком не закрывалась.

На горных курортах "Роза Хутор", "Газпром" и "Красная Поляна" откроются примерно 170 километров лыжных трасс и десятки подъемников. Спрос по акции раннего бронирования вырос на 30 процентов по сравнению с прошлым годом.

"Газпром" в этом сезоне предлагает гостям несколько видов ски-пассов - однодневные и многодневные на оба склона "Альпика" и "Лаура" и на каждый склон по отдельности. Также на "Альпике" начнет работать самая большая освещенная зона вечернего катания. Появились и два новых льготных тарифа - студенческий и семейный.

Этой зимой лыжники могут оценить новую услугу "Рассвет на "Альпике": рано утром подняться на вершину, встретить рассвет и первыми скатиться по только что подготовленному склону. Также можно организовать празднование дня рождения прямо в панорамной кабине канатной дороги между двумя вершинами. Каждая видовая кабина может перевозить до 30 человек одновременно.

На "Красной Поляне" в преддверии зимы будет смонтирована новая ветка искусственного оснежения. Это позволит раньше открывать для катания трассу Восточная от отметки 1350 до 900 метров над уровнем моря, а также даст возможность поддерживать стабильность снежного полотна и обеспечить более продолжительный сезон катания.

Также на курорте откроется Центр гастротуризма. Гастрономическое наполнение будет продолжать стратегию краснополянской кухни, представленной на курорте. Она объединяет кулинарные традиции коренных народов Кавказа и Кубани, эстонских и греческих общин, которые сложились на территории современной Красной Поляны еще полтора столетия назад.

На зимние каникулы в Сочи уже забронировано более 40 процентов гостиничного номерного фонда.

"В ноябре в Сочи откроются 30 зимних пляжей, расположенных вдоль основных променадов курорта".

"Бронирование номеров в Сочи на новогодние каникулы проходит активно, спрос высокий. Цены тоже высокие - выше 30 тысяч. На вершине гор - дико дорого: стоимость доходит до 80 тысяч. Конечно, есть и экономварианты размещения. Например, еще вполне можно найти за три тысячи. Вряд ли в горах близко к подъемникам, но можно поискать в Имеретинской низменности. Разброс цен на любой кошелек", - поделилась мнением председатель правления Ассоциации "Российский союз туриндустрии - Юг" Наталья Косьмина.

По словам мэра Сочи Андрея Прошунина, зимой в санаториях и крупных отелях гостям будут доступны 70 крытых бассейнов и открытые подогреваемые бассейны с пресной и морской водой, а также многочисленные банные комплексы.

Кстати, в начале ноября в Сочи откроются 30 зимних пляжей, расположенных вдоль основных променадов курорта - Приморской набережной в Центральном районе, в микрорайоне Мамайка, набережных Адлера, Хосты, Дагомыса и микрорайона Лазаревское. Они будут отмечены специальными флагами золотисто-желтого цвета с изображением зонтика.

Тем временем

Кузбасский горнолыжный курорт Шерегеш открывает высокий сезон, как обычно, в середине ноября. Места в гостиницах на новогодние каникулы любители активного отдыха начали бронировать весной. В этом сезоне вводится новое правило. Первые шаги начинающие лыжники и сноубордисты будут делать под руководством инструкторов, для которых впервые вводится обязательная аккредитация. Усилить безопасность на популярном курорте призвана и новая служба - Горный патруль, которая будет проверять трассы перед открытием, оценивать их состояние. А также отслеживать лихачей.

Горнолыжные курорты Домбай и Архыз в Карачаево-Черкесии откроют сезон только в декабре, когда снежный покров будет уже достаточно устойчивый. Домбай провел масштабную модернизацию своей инфраструктуры. 16 километров спусков были обновлены и расширены, оборудованы системой безопасного катания. Кроме того, была построена новая трасса длиной около 1200 метров.

"Архыз", став лучшим горнолыжным курортом России по версии национальной премии "Горы России", старается соответствовать этому званию. Цены и уровень комфорта здесь выше, чем в Домбае. В этом году цена дневного ски-пасса на сезон 2024/2025 пока не определена. В предыдущем сезоне стоимость его была 3350 рублей. Отдыхающих на высоте 1750 метров ждет сноупарк протяженностью около 250 метров. На двух линиях установлены 16 фигур и трамплинов разных категорий сложности для прыжков и джиббинга. А для тех, кто хочет посоревноваться в скорости уже сейчас, на курорте есть трасса для тюбинга.

Эльбрус также хочет порадовать отдыхающих комфортом. Здесь заканчивается строительство новой канатной дороги. Ее конечная станция расположится на высоте трех с половиной километров.