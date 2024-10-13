Летом на южных направлениях поезда перевезли рекордное количество туристов

Железнодорожники этим летом перевезли на южных курортных направлениях рекордные 40 млн туристов. Такими подсчетами поделились в Северо-Кавказском подразделении РЖД. Это на 6% больше, чем за май – сентябрь прошлого года.

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Причем в пиковый период сезона пассажирские поезда следовали с минимальными интервалами друг от друга – от 6 до 8 минут в зависимости от технических возможностей разных линий. Учитывая тот факт, что южные поезда зачастую включают в себя максимальное количество вагонов, которые может принимать станция, то перспектив для улучшения ситуации с доступностью ж/д билетов для пассажиров в следующем году не предвидится. Похоже, что дальше увеличивать количество мест в высокий сезон можно только при помощи большего количества двухэтажных вагонов. Населенность практически всех поездов в этом году была 100%-ной.

Есть у железнодорожников и суточный рекорд – 15 августа на курорты было перевезено 268 тыс. человек. Такие цифры на СКЖД также достигнуты впервые. Это на 2% выше прошлогоднего достижения.

Несмотря на рост, пассажиры в этом году испытывали большие проблемы с покупкой билетов. Проблема не была разовой – на протяжении всех летних месяцев туристы дежурили в онлайне, начиная искать места с момента открытия продаж. И в итоге все билеты на поезда заканчивались за считанные минуты за 90 дней до отправления составов.

Ранее TourDom.ru писал, что в РЖД рассказали, как успеть купить билеты в Анапу за 3 минуты.