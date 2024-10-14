Эксперт рассказал о росте турпотока на Северный Кавказ

Рост количества туристов в регионах Северного Кавказа сдерживается низкой базой, но макрорегион будет стабильно привлекать туристов в ближайшие 10−15 лет. Росту турпотока будут способствовать создание новых туристических мест притяжения. Такой прогноз озвучил вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян.

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По его оценкам, в этом году темпы роста туристического потока снизились.

«Если мы раньше в 2021, 2022, 2023 годах рапортовали по тому же Дагестану, что там плюс 30%, то в этом году там в районе плюс 10−12%, потому что невозможно расти все время с низкой базой. Рост плюс 10−12% в год, который я вот вижу в ближайшие два года, это, в принципе, стабильный нормальный рост. Какие-то республики, конечно, растут больше, например та же Северная Осетия, тот же Дагестан, Карачаево-Черкесия, особенно, где большие проекты. Курорты "Каякент" у Каспийского моря, Архыз, Мамисон — это те точки роста, которые будут привлекать людей примерно на 10−15 лет вперед, это вот даже дело не сегодняшнего дня», — сообщил ТАСС Мкртчян в кулуарах форума «Открытый Дагестан».

Он отметил, что сейчас туристическая инфраструктура на Северном Кавказе не поспевает за возросшим спросом — «катастрофически не хватает» отелей категории 4−5 звезд, которые позволяют привлекать туристов, в том числе и в зимний сезон.

«Как только там построят хороший спа-центр с подогреваемым бассейном, термальным источником, <> туда поедут, в том числе высокобюджетные туристы», — добавил Мкртчян.

Северо-Кавказский туристический форум «Открытый Дагестан» проходит с 11 по 13 октября в дагестанском Дербенте. На его площадке работает выставка-ярмарка туристической отрасли. Свои стенды с экспозициями развернули все регионы СКФО. В рамках форума прошли пленарные сессии и круглые столы, посвященные развитию туристской отрасли в округе, культурная программа. Организатором мероприятия выступает Министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана.