Хутор Старозолотовский: одна из красивейших деревень мира

Когда Сергей Урсуляк снимал картину "Тихий Дон" по культовому роману Михаила Шолохова, в хуторе Елань воссоздали казачьи строения, часть из которых перенесли потом в хутор Старозолотовский, и теперь там музей: быт, культура и обычаи казаков и сейчас вызывают интерес. 14 октября — войсковой праздник донских казаков, праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Отправились в одну из ста красивейших деревень мира, чтобы узнать, как жили те, кто вдохновил писателей и кинематографистов.

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По дороге к истории казачества

Дорога к хутору Старозолотовскому Константиновского района Ростовской области, где сейчас работает музей "Тихий Дон", из Ростова-на-Дону на автомобиле занимает около двух с половиной часов. Навигатор предлагает несколько маршрутов, включая проезд по красивейшей осенней трассе М-4 "Дон" до города Шахты и маршрут через столицу донского казачества — город Новочеркасск. Краски донских степей, как и сам могучий Дон, поражают. Попадающиеся по пути станицы — Пухляковская, Мелеховская и Раздорская — славятся самой чистой водой и белыми, песчаными пляжами.

Этнохутор обрамляют виноградники сорта "краснотоп золотовский" — один из важнейших для России автохтонных (принадлежных по происхождению данной территории) сортов. За виноградниками — поля с лавандой. Весной это излюбленная "фотозона" для гостей этих мест, в том числе в казачьих одеяниях. Сами цветки используют как сувенирную продукцию, из нее делают свечи и другие аксессуары для туристов. Фестиваль лаванды в Старозолотовском также уже стал визитной карточкой хутора.

Как в кино

Спускаемся к Дону, на берегах которого расположен музей, по недавно высаженной дубовой роще, саженцы для которой вырастили из желудей дуба-патриарха в летнем саду Санкт-Петербурга. Основу экспозиции музея под открытым небом составляют три куреня, в которых жили главные герои — Мелеховы, Коршуновы и Астаховы. Съемки самого сериала проходили на Верхнем Дону, недалеко от станицы Вешенской в хуторе Елань, там был построен хутор Татарский, который описывает Шолохов в романе "Тихий дон". Для этого создали 32 строения, но перенести их все в Старозолотовский не смогли. В Константиновский район перевезли три куреня, в которых проходили основные съемки.

При возведении декораций к сериалу специалисты использовали современные технологии, а вот в музее было решено воссоздать полностью аутентичную атмосферу, и курени были перестроены по тем технологиям, которые использовали казаки: с помощью глины, навоза, опилок и соломы. Крыши покрыли камышом — чаканом, которого на берегу Дона в избытке.

«Использовали для замеса руками и ногами весь этот строительный материал. Набивали куреня, как положено было раньше, на основу — на дранку. Очень было сложно найти людей, которые умеют крыть крыши именно так, как делали раньше казаки, под определенным углом 40 градусов, обязательно под определенный конек. На наш клич откликнулись специалисты, в том числе из Подмосковья. И строительство музея заняло больше двух лет. Музей открыл свои двери в мае 2017 года», — говорит директор музея под открытым небом "Тихий Дон" Лариса Егупова.

Идея создания музея принадлежит семье Узденовых из Ростовской области. При ее воплощении задача стояла сложная — полностью воссоздать атмосферу фильма. Вся мебель, предметы быта должны были находиться на тех же местах, чтобы гости могли в полной мере погрузиться в мир кинематографа. В экспозиционных комнатах домов стоят муляжи камеры, кресло режиссера, световые приборы. При этом многие элементы декора специалисты музея расставляли строго в соответствии с описанием в книге Шолохова, который очень детально описывал интерьер и быт донских казаков.

«Даже близость строений к Дону повторяет фильм Сергея Урсуляка: расстояние от куреня Аксиньи Астаховой до берега Дона соответствует тому расстоянию, какое описывает Шолохов. На подбор предметов быта откликнулись очень много коллекционеров», — добавила Егупова.

Экскурсия по музею начинается с сада во дворе комплекса, где также высажен "краснотоп золотовский". На Дону виноград возделывают по специальному методу "Донская чаша": если посмотреть на кусты ягод сверху, то они напоминают конструкцию чаши.

"Мордоглядки", подушки и "коххе"

Первое подворье, в которое мы попали, — дом семьи Мелеховых, так называемых середняков. Посреди комнаты — небольшой стол, в красном углу иконы и фотографии. Здесь также хранили фуражку казака, если тот погибал. У Мелеховых в красном углу фуражка старшего сына — Петра. Посреди дома — беленая печь, в которой хозяйка готовила уху, курники и другие традиционные блюда. В другой комнате кровать, обязательно с тремя подушками, сложенными идеально ровно пирамидкой.

«Одну подушку хозяйка клала себе, вторую — мужу, а третью подушку — мужу под спину, чтобы ему от окна не дуло. Муж всегда спал у стенки, чтобы казачка не побеспокоила его сон, когда она будет перелезать через него и бежать работать», — рассказала экскурсовод.

Рядом с Мелеховыми в "Тихом Доне" жили Астаховы — бедная семья. Об этом в первую очередь говорит убранство дома. Прямо на входе — массивная ручная мельница из камня, обтянутого металлической дугой с ручкой. Поутру с ее помощью казачки, в семьях которых не было денег для помола на мельнице, мололи муку, просевали ее и готовили на завтрак пышки. Прокрутить даже несколько раз тяжелый камень оказалось сложно и нам. Но современные девушки казачкам не чета — весь их быт был связан с тяжелой работой.

В углу на печи — кофейная ступка. Казаки, по словам экскурсовода, не проговаривали букву "ф". И один из любимых напитков, кофе, они называли "коххе". Его казаки всегда пили в обед — именно тогда казачки мололи кофейные зерна в ступках. Даже если в семье не было денег, показывать это соседям было не принято, и женщины все равно выходили во двор с пустой ступкой, делая вид, что измельчают в ней кофе. Признаком бедности было и покрывало для кровати: если в семьях с достатком это были цельные полотна, то у бедных покрывало было сшито из лоскутов.

Самой богатой семьей в Татарском были Коршуновы. Их курень изобилует посудой и механическими приспособлениями для облегчения домашнего труда хозяйки. Много и фотографий, а ведь тогда сделать фото было редким и довольно дорогим удовольствием, его могли позволить себе только зажиточные казаки.

Также на печи в богатой семье было принято устанавливать "мордоглядку" — небольшое зеркало, в которое могли смотреться все гости и хозяйка, чтобы вытереть сажу с лица. В целом казаки были весьма суеверными, и смотреться в большие зеркала в чужом доме было плохим знаком — это значило забрать себе негативную энергию чужих жизней.

Выходя из музея, мы поняли, что ощущение близости к той эпохе проникло глубоко в душу. Поддерживают это чувство и окружающие строения. Например, на территории можно пообедать в небольшом ресторанчике, который внешне тоже напоминает казачий курень. А после можно спуститься к Дону и в калачной попробовать пироги с картошкой, калачи и хлеб.

«Мы показываем нашим гостям, как же и чем занимались наши донские казачки в то время, когда казаки служили службу. Поэтому секреты мастерства, в том числе гастрономического, можно познать в нашей калачной, где проводятся мастер-классы», — рассказала директор музея.

Донские узоры

Гости тут могут научиться не только печь, но и расписывать керамику. Комплекс сотрудничает с легендарным заводом семикаракорской керамики, который поставляет посуду без обжига. Так что туристы могут расписать эту посуду так, как ее расписывают мастера-художники на заводе.

Подкрепившись пирожками, от калачной мы решили снова спуститься к Дону. Здесь, в Старозолотовском, для ростовчан открывается совсем другой Дон, чем в центре Ростова-на-Дону: его отличает кристально чистая вода, на которой дрейфуют небольшие казачьи лодки. Мосты с понтонами уходят в глубь Дона. Отдохнуть в таком небольшом, но уютном хуторе с полным погружением в жизнь донских казаков можно не только летом. Зимой этнокомплекс также принимает гостей.

«Мы уже становимся неким замкнутым туристическим кластером, когда у нас здесь и промышленный туризм, и отдых. Мы предлагаем нашим гостям не только посетить экскурсию, не только побывать на мастер-классе, но также отдохнуть в наших гостевых домах-куренях. У нас очень хорошее взаимодействие налажено с нашими соседями. Это наши партнеры — "Олений ручей" в станице Нижнекундрючинской. Там есть заповедник с пятнистыми благородными оленями, косулями, кабанами. Все они находятся на воле и с ними можно очень близко контактировать, наблюдать, смотреть», — добавила Егупова.

Любители релакса могут посетить апи-ферму, которую создали в Старозолотовском за счет средств гранта министерства экономического развития Ростовской области. Здесь используют живых пчел, которые, как выяснилось, способны лечить человека не только медом, но и просто жужжанием. Для этого под специальный настил помещают насекомых, изолированных сеткой, и посетитель такого апи-домика может отдохнуть на вибрирующей от жужжания пчел поверхности.

Благодаря своей аутентичности в 2021 году Старозолотовский получил вторую звезду французской ассоциации "Сто красивейших городков и деревень мира". В планах в недалеком будущем — получить и третью. В России три звезды в настоящее время имеет только Суздаль.

«Нам осталось совсем немножко. Условия третьей звезды, конечно, очень жесткие по причине того, что у нас должна быть полная аутентичность. У нас не должно быть не то что газовых труб, у нас вы их и не увидите, но не должно быть электрических проводов. Поэтому мы сейчас через территориальное общественное самоуправление работаем в этом направлении. Я думаю, что не пройдет много времени, мы получим этот третий сертификат», — рассказала Лариса Егупова.

Покидать казачий хутор было немного грустно, но наполненные эмоциями и новыми знаниями о быте казаков, по дороге домой мы невольно заглядывали в "мордоглядку" заднего вида в автомобиле, ловя лучи заката над исчезающим вдали Доном. При этом улыбка на лице была не только от потрясающих видов вольного Дона посреди степей, но и от того, что сегодня не нужно молоть кофе в ступке, а достаточно нажать кнопку на кофемашине, одежду постирает машинка, а пол в домах теперь не глиняный и его не нужно периодически "доливать" новой глиной.