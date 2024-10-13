Туристы в Красноярске хотят аэроэкспресс в аэропорт больше, чем метро

В Красноярске в последние дни вовсю обсуждают необходимость запуска аэроэкспресса до аэропорта. Эта тема попала в инфополе с подачи местных СМИ и красноярского архитектора Антона Шаталова, который объяснил, что рельсовый транспорт от города до аэропорта не появится в ближайшие 10 лет. А задумаются о нем только когда пассажиропоток перевалит за 10 млн. Сейчас у гавани только 4 млн.

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Емельяново находится в 40 км от краевой столицы. Это очень далеко. И у многих пассажиров фактически нет выбора вариантов для поездки в аэропорт. На текущий момент, это, по сути дела, только такси, которое не обходится дешевле тысячи рублей в одну сторону. Есть автобус – аж 57 рейсов в день, – но им пользуются немногие.

«По сути, 90% пассажиров добираются до аэропорта на легковых. Это нерационально, неправильно и неэкологично. Да и припарковаться сложно и дорого», – считают туристы.

Многие из них считают, что властям нужно озаботиться реализацией данного проекта:

«Лучше бы это сделали, чем это метро!»

Вариантов, как сделать проект более интересным властям, у пассажиров масса. Одни предлагают совместить аэроэкспресс с электричкой, которая будет актуальна для жителей населенных пунктов на пути следования. Другие предлагают проложить новую ветку по красивым местам и благодаря видовому маршруту продавать не только билеты в аэропорт, но и экскурсии.

Ранее TourDom.ru писал, что во Внуково перестал ходить аэроэкспресс. Всему виной открытая станция метро, которая перетянула пассажиропоток.