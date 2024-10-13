В Кабардино-Балкарии пройдет гастрофест «Вкус Эльбруса»

Гастрономический фестиваль "Вкус Эльбруса" во второй раз состоится в Кабардино-Балкарии. Блюда кавказской национальной кухни приготовят их экологических чистых продуктов, сообщили журналистам в институте развития "Кавказ.РФ".

"На поляне Азау все желающие продегустируют блюда национальной кавказской кухни. Их приготовят из местных экологически чистых продуктов - мяса, овощей, фруктов и ягод. Также в меню - позиции, вдохновленные непосредственно гастрофестивалем. На празднике рестораторы представят несколько концепций, созданных по старинным кавказским рецептам", - говорится в сообщении.

Кроме дегустаций гости также увидят гастрономическое шоу от шеф-поваров, выступления музыкантов, диджеев, танцевальных ансамблей. Организаторы готовят розыгрыши призов, для детей - интерактивные игры, а мастера местных ремесел представят свои изделия.

Фестиваль "Вкус Эльбруса" пройдет в Кабардино-Балкарии со 2 по 4 ноября.