Лайнер «Королева небес» доставит участников туристического форума в Сочи

«Королева небес» прилетит в аэропорт Сочи из Москвы впервые за два года. Самолет доставит на курорт участников авиационного форума 13 октября.

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На авиационном сленге Боинг 747-400 называют «Королева небел» или «Джамбо». Рейс из столицы России на курорт Черноморского побережья выполнит авиакомпании «Россия». Лайнер вмещает до 522 пассажиров.

— Спрос на перелеты между Москвой и Сочи остается высоким даже в межсезонье. Поэтому решение о выполнении рейсов на широкофюзеляжных лайнерах вполне очевидно. Боинг 747-400 рассчитан на 522 пассажира, — сообщает пресс-служба аэропорта Сочи.

В числе первых пассажиров — участники авиационно-туристического форума AIRTRAVELSOCHI 2024: Discover the Southgate to Russia. Уточняется, что рейсы SU/FV6717-6718 будут выполнены на самолете с бортовым номером RA-73286, названном в честь города Нижний Новгород. Рейс в Сочи станет первым для этого самолета, после его вывода с хранения. Лайнер прибудет на курорт в 18:20 часов. В обратном направлении он вылетит в 20:10. Время полета — около 3 часов 40 минут.