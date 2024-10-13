Что посмотреть за один день в Красноуфимске

Удивительные чудеса можно открыть для себя на просторах Свердловской области. В путешествии в город Красноуфимск туристы из Екатеринбурга сфотографировались с древней акулой и оленем Ледникового периода, а в окрестностях города насладились красотами «Уральской Швейцарии».

Как рассказала ИА «Уральский меридиан» гид клуба активного отдыха «Душа Урала» Олеся, изначально город Красноуфимск был заложен как крепость для защиты уральских заводов от башкир. В 1781 году населённый пункт получил статус уездного города Пермского наместничества. В наши дни Красноуфимск привлекает туристов как город палеонтологических достопримечательностей. В его окрестностях было найдено множество ископаемой флоры и фауны Пермского периода. Возраст этих находок составляет более 200 миллионов лет.

В 2021 году в центре Красноуфимска была создана «палеотропа» протяжённостью 1200 метров, на которой размещены арт-объекты — герои палеозоя. Напротив Краеведческого музея, который в 2012 году отметил свой 100-летний юбилей, расположена скульптура зубной спирали геликоприона. Это акулоподобное существо стало своеобразным палеонтологическим символом города.

В переводе с латинского, геликоприон означает «ископаемая рыба с пилообразным зубным аппаратом». Именно в районе нынешнего Красноуфимска было обнаружено самое большое в мире количество остатков геликоприона. Его скульптура, словно «выныривающая» из тротуара, расположена в конце палеотропы — на набережной реки Уфы.

В начале тропы, неподалёку от скульптуры зубной спирали, находится статуя эстемменозуха. Существо обитало на Урале около 270 миллионов лет назад, его остатки тоже находили под Красноуфимском. Этот странного вида монстр немного бульдожьего вида напоминает одновременно лягушку и бегемота с рогами и с очень большим количеством мощных клыков. На противоположной от эстемменозуха стороне улицы стоит гигантский олень. Это мегалоцерос, обитавший в Ледниковый период. Размах его рогов составлял до 3,5 метров.

«Путешествие понравилось мне тем, что за один день мы побывали в городе с богатой историей и в невероятно красивых местах на природе, — поделилась с ИА «Уральский меридиан» участница однодневной экскурсии Настя. — Раньше я даже представить не могла, что город Красноуфимск скрывает так много интересных исторических фактов, а в его окрестностях настолько красиво!».

Саранинский пруд, где туристы тоже побывали в этот день, расположен в живописных местах, которые называют «Уральской Швейцарией». Посёлок Сарана окружён лесом, скалами и холмами. Пруд является рукотворным, в 1760-х годах на реке построили плотину для обеспечения работы молотовой фабрики, где уральский чугун перерабатывали в сортовое железо.

Примерно в 8 километрах от Красноуфимска есть ещё одно живописное место — Вакутин камень. С его высоты открывается потрясающий вид — река Иргина внизу создаёт крутую петлю, поворачивая на 180 градусов. Туристы признались, что стоя на Вакутином камне и глядя на реку, можно поймать ощущение полёта.

Ранее ИА «Уральский меридиан» рассказывало о летнем путешествии в Красноуфимский район. Мы писали о прогулке к Аликаеву камню — знаменитому Марьиному Утёсу, на котором в 1970-1971 годах снимали эпизоды фильма «Тени исчезают в полдень». Все новости и статьи о туризме мы публикуем в отдельной рубрике.