В каких круизных поездах можно отметить новогодние праздники

В РЖД сообщили, что в конце осени и зимой будет курсировать туристический состав «Зимняя сказка» между Москвой и Великим Устюгом. «Вечерняя Москва» узнала, в каких еще круизных поездах можно будет отметить новогодние праздники.

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Эксперты предсказывают, что к 2030 году число туристов, выбирающих такие путешествия, увеличится втрое — до 3 миллионов. Поверить в это не так уж сложно. Билеты на новогодние железнодорожные туры сейчас разлетаются как горячие пирожки. Рейсы поезда «Зимняя сказка» запланированы на ноябрь, декабрь и январь. Но, к примеру, на 6 декабря в продаже осталось всего шесть билетов. Состав отправляется из Москвы и везет пассажиров сначала на родину Деда Мороза, а затем в гости к Снегурочке в Кострому. Тур продлится чуть дольше двух суток. Стоит он от 19 182 рублей.

«Мороз-экспресс»

Даты круизов: 23, 25, 27, 29 декабря, 2, 4, 6 января

Поезд доставит вас в сердце зимней сказки — Великий Устюг, на родину Деда Мороза. Исследуйте владения новогоднего волшебника, прогуляйтесь по волшебной тропе сказок, осмотрите зоосад, кузницу и ледяную комнату в знаменитой вотчине Деда Мороза. Загляните на почту Деда Мороза.

Цена: 44 820 рублей.

«Белорусский вояж»

Дата круиза: 2 января

В программе тура пешеходная экскурсия по брестскому Арбату — пешеходной улице Советской. Затем по расписанию посещение Мирского замка, обзорная экскурсия по Беловежской пуще, поездка в столицу Беларуси — Минск.

Цена: 45 120 рублей.

«Новогодняя ночь»

Дата круиза: 31 декабря

Встретить Новый год можно в круизном поезде «Новогодняя ночь». Он отправится со станции Сочи 31 декабря. На станции Роза Хутор будет находиться до 3:00 1 января. Утром состав вернется обратно в Сочи. Отвезет пассажиров состав, оформленный в ретростиле. В честь праздника пассажирам подадут лучшие блюда и напитки.

Цена: 634 рубля.

«В Карелию»

Даты круизов: 30 декабря, 2, 5 января

В 2022 году поезд «В Карелию» получал награды за «лучшее транспортное решение в туризме» и «лучший экскурсионный маршрут». Начинается тур в Петрозаводске. Город предлагает множество маршрутов для прогулок вдоль набережной Онежского озера. Местная кухня порадует гурманов традиционными блюдами, такими как карельские калитки и уха. Далее путешественники отправятся в древний город Сортавалу. По пути остановятся на станции Хелюля и прокатятся на «Рускеальском экспрессе» — единственном в России ежедневном поезде на паровозной тяге. Завершится путешествие в Выборге.

Цена: 19 686 рублей.

«По Золотому кольцу»

Даты круизов: 2 ноября, 30 декабря, 4 января

Вы посетите города Золотого кольца России. В Ярославле загляните в музей «Музыка и время», мастерскую «Пряничный домик» и музей эмальерного искусства «Эмалис». В Иванове сходите в Музей сыра.Во Владимире вас ждет поход в музей хрусталя и стекла XVIII–XXI веков. Прогуляйтесь по патриаршему саду и попробуйте уникальные блюда из медведя и лося на Большой Московской. В Суздале не упустите возможность посетить Музей деревянного зодчества и фабрику «Владимиро-Суздальские узоры».Заключительным городом в путешествии будет Муром. Прогуляйтесь по набережной Оки, попробуйте воду из родника Ильи Муромца и отведайте муромских калачей.

Цена: 33 600 рублей.

КЫШ БАБАЙ, ВЫХОДИ, И ТАЛВИУККО ПРИХВАТИ

Дедушка Мороз — волшебник, судя по всему, небедный. Своя резиденция у него есть не только в Великом Устюге, а практически в каждом российском регионе, так что у туриста, путешествующего в праздничные дни по России, есть возможность его навестить.

Например, с 15 декабря по 30 января открыты двери сибирской резиденции. Это место называют территорией оживших сказок: гостям предоставляется возможность покататься на печи, как Емеля, подержать в руках калачи с хлебного дерева, прогуляться с живым снеговиком.

Южная резиденция Деда Мороза находится на горе Ахун в развлекательном парке «Пик 701».

В комплексе «Русская деревня Шуваловка» в Петергофе также есть свой дом Деда Мороза.

В историческом месте Архангельска, на берегу реки Соломбалки, где по указу Петра I зарождалось российское судостроение, расположен архитектурно-парковый комплекс — «Деревня Деда Мороза». Во время экскурсии вы сможете отправиться по сказочной почте новогодние письма и открытки со специальным штемпелем и побывать на официальном приеме у Деда Мороза.

В волшебном парке «Лес чудес», раскинувшемся на берегу реки Ии под Казанью, расположилась резиденция Кыш Бабая — татарского Деда Мороза, а также его дочери Кар Кызы. Есть тут и своя сказочная нечисть: леший, которого здесь зовут Шурале, и Убырлы Карчык — Баба-яга.

В Карелии тоже Дед Мороз свой — Талвиукко. Навестив его, вы сможете посетить самый большой в России питомник ездовых собак, подружиться с аляскинскими и сибирскими хаски, прокатиться на собачьей упряжке.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Роман Бараковских, вице-президент Российского союза туриндустрии: