Этой ночью в аэропорту Челябинска была объявлена эвакуация. «Срочно! Все на улицу!» – раздалось оповещение системы пожарной сигнализации. Всех туристов, даже тех, кто уже готовился к вылету в «чистой» зоне, получив посадочный талон, попросили выйти на улицу. Как утверждают очевидцы, причиной ЧП стала загоревшаяся проводка на втором этаже.

Пассажиров, по информации источников, не пускали в здание целый час. Большинство решило стоять на улице, хотя там и было достаточно морозно – сейчас в регионе первое похолодание и снег. Перед происшествием в Челябинск прибыли рейсы с юга – люди были не готовы к такому времяпрепровождению.

«Одеты были не по погоде. Было много детей», – сообщают очевидцы.

Чтобы люди не мерзли, администрация отправляла их в гостиницу, которая находится на территории аэропорта. После туристов вновь вернули в здание и воздушная гавань продолжила свою работу в штатном режиме.

ЧП привело к небольшим корректировкам в расписании. Так, на 2 часа позже вылетел рейс SU 2953 в Сочи «Аэрофлота», задержки рейсов ZF 851 авиакомпании AZUR air и 2S 274 Southwind в Анталью составили около часа.