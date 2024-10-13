​Семь проектов Забайкалья заняли призовые места на Russian Event Awards

На окружном финале премии Russian Event Awards Сибирь и Дальний Восток 2024 призовые месте заняли семь проектов от Забайкальского края. Проекты-победители приглашены на общенациональный финал Международной премии Russian Event Awards 2024, который состоится 27-30 ноября в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Агентство по туризму Забайкалья.

Первое место в номинации «Лучшее MICE событие» - у Забайкальского внешнеэкономического форума «Новые горизонты» 2024;

первое место в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма» забрал межрегиональный гастрономический фестиваль «Агинская баранина на камнях. Хорхог»;

второе место в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма» - у фестиваля «Вкусы народов Забайкалья на Великом чайном пути» Гастрокэмп 2024;

второе место в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства» присудили краевому фестивалю традиционных ценностей в селе Курлыч «Хлебный Спас»;

третье место в этой же номинации – у Международного фестиваля «Во глубине сибирских руд…»;

третье место в номинации «Лучшее туристическое событие в сфере сельского туризма» забрал фестиваль стрижки овец «Белое золото Аги»;

третье место в номинации лучшее событие, посвященное Году семьи – у «Онон Хатан — хранительница очага».