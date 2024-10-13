Во сколько туристам обойдется встреча Нового года в Сочи

Отели Сочи публикуют цены на новогодние банкеты. Так как гостей ожидается много, позаботиться о месте за столиком лучше заранее, тем более что в ряде случаев приобрести его можно только в сочетании с размещением. Мы подготовили обзор трех вариантов в разных ценовых категориях.

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«Сочи Парк Отель» 3*, самый крупный на побережье (2880 номеров. – Ред.), анонсировал сразу пять концепций встречи Нового, 2025 года. Например, для любителей классики в ресторане «Бриз» обещают приготовить салаты «Оливье» и «Мимозу», а также «ироничные фотозоны» в стиле советских кинохитов. Желающие смогут сфотографироваться «в ванне, как легендарный Ипполит», или примерить узнаваемую лисью шапку Нади. Вход для взрослого обойдется от 15 до 16,5 тыс. руб. в зависимости от номера стола, за детей 6–12 лет надо заплатить вдвое меньше, а малышей до 5 лет пустят бесплатно. Опубликованная на сайте карта бара намекает, что за игристое «Шато де Талю» понадобится заплатить отдельно – 1080 руб. за бутылку.

«Бронирование банкетов в ресторанах "Сочи Парк Отеля" доступно только при наличии бронирования на 31 декабря 2024 – 1 января 2025 года», – предупреждают на сайте гостиницы.

Заказать на сайте проживание на одну ночь у нас не получилось, но можно заехать на две – от 26,5 тыс. на двоих. В соцсетях отеля на вопросы обеспокоенных туристов, уже оплативших «все включено», уточняют, что для них накроют обычный ужин, – бронировать платный новогодний банкет необязательно.

В популярном отеле «Бридж Резорт» 4* в праздник действует новогодний тариф. Проживание с 30 декабря по 3 января в номере «комфорт» обойдется в 105 тыс. руб. для двух гостей. Включены завтраки и новогодний банкет в ресторане «Русский». Судя по сайту, попасть туда можно и не проживая в отеле – за 17 тыс. руб.

Указано также, что для гостей главного корпуса бронирование новогоднего ужина обязательно – отказаться от него нельзя. На выбор предлагают либо банкет в «Русском», либо в ресторане Bridge. Там организуют праздничную программу в ритме джаза. Как указано в анонсе, место обойдется от 21 тыс. руб. для взрослого и от 10,5 тыс. для ребенка 3–12 лет.

Бегло ознакомившись с меню, корреспондент «ТурДома» увидел, что на столах будут холодные закуски, а горячее предлагается брать со шведской линии. Среди предлагаемых напитков замечен виски, но без указания бренда.

В Grand Karat 5* (бывший Hyatt) и «Swissotel Камелия» 5* можно заселиться хоть на одну ночь даже в праздники. Стандартный тариф – от 23,8 и 41,2 тыс. руб. соответственно. Упоминаний о банкетах по случаю Нового, 2025 года на их сайтах и в соцсетях по состоянию на 13 октября найти не удалось. Анонсы, вероятно, появятся позже. Судя по старым публикациям, менее чем за 30 тыс. руб. место за столиком найти вряд ли удастся. За эту сумму, например, год назад пускали в Pullman Sochi Center на вечеринку в стиле «Иван Васильевич меняет профессию».

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