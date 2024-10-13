Сколько стоит проезд из Москвы до Нижнего Новгорода по трассе М-12

Нижний Новгород — один из самых интересных для туристов городов России. В Нижнем сохранилась старинная архитектура, тут прекрасная природа, много музеев, в том числе и выставка автомобилей Горьковского автозавода. Сколько времени займет поездка из Москвы или Санкт-Петербурга до Нижнего Новгорода и во что обойдется путешествие — в материале NEWS.ru.

Зачем ехать в Нижний Новгород

Нижний Новгород находится недалеко от Москвы, но при этом продолжает жить в своем ритме. При этом в Нижнем сохранилось много интересных зданий со старинными купеческими улочками. В 2019 году он был даже признан самым комфортным городом в России для жизни. По данным исследовательского сервиса Numbeo этот город занял в мировом рейтинге 109-е место из 226. Санкт-Петербург тогда оказался на 182-м месте, Москва на 191-м, Екатеринбург на 199-м, Новосибирск на 206-м, а в пятерку самых комфортных в мире вошли Канберра, Эйндховен, Роли в США, Аделаида и Цюрих.

В 2021 году Нижний Новгород с большим размахом отметил свое 800-летие. К этой дате многие улицы и здания были отреставрированы, а вся туристическая отрасль получила большой толчок для развития.

Обязательными точками для посещения в городе являются старинный Нижегородский кремль на высоком берегу Волги (там же расположена самая популярная обзорная площадка), Нижегородская стрелка (место слияния Оки и Волги), здание знаменитой Нижегородской ярмарки, Чкаловская лестница и Нижне-Волжская набережная. В общем, погулять в Нижнем Новгороде есть где.

Отдельно отметим музеи, которые могут быть интересны автомобилистам и любителям техники. Недавно в Нижнем вновь начал работу музей ГАЗа, который был ранее закрыт на реконструкцию. Там собрано огромное число интересных моделей: автомобили первой половины XX века, перспективные «новые Волги», которые так и не пошли в серию, внедорожные модели ГАЗ, военные машины.

А еще в Нижнем Новгороде находится Музей скоростей, где рассказывают, как человечество училось быстро передвигаться по воде. Значительная часть экспозиции уделена конструктору судов на подводных крыльях Ростиславу Алексееву.

Есть куда заехать и в окрестностях Нижнего Новгорода. Например, на Нижегородское гоночное кольцо, где можно пройти курс экстремального вождения. Можно посетить также озеро Тосканка, небольшой поселок Городец, который славится мастерами народных промыслов.

По какой дороге ехать из Москвы в Нижний Новгород

Расстояние от Москвы до Нижнего Новгорода — 430–490 километров, в зависимости от того, по какой дороге ехать. У водителя есть несколько вариантов.

Первый — поехать по бесплатной дороге M-7 «Волга» до Владимира, а затем до Нижнего Новгорода. По данным навигатора этот путь занимает около шести часов, однако многие водители, которые часто путешествуют между двух городов, говорят, что дорога может занять заметно больше времени. Дело в том, что М-7 идет через населенные пункты, на ней много грузовиков и тихоходов.

Гораздо проще поехать по новой платной дороге M-12 «Восток», которая сейчас соединяет Москву и Казань (а в будущем она пройдет до Екатеринбурга, Тюмени и Омска). По ней можно добраться до Мурома, а затем уйти на бесплатную трассу до Нижнего Новгорода. Еще один вариант — проехать по М-12 до пересечения с дорогой Р-158 недалеко от Арзамаса и уже затем повернуть на Нижний Новгород. Такой путь получается больше по расстоянию, однако он обычно быстрее. Ведь на новой современной M-12 нет перекрестков, максимально разрешенная скорость — 110 км/ч.

На M-12 водители не тратят время даже на пунктах оплаты. Там действует система «Свободный поток»: на трассе установлены рамки с камерами, которые считывают номера автомобилей, а затем сумма за проезд списывается со счета владельца машины. Если же транспондера нет, то водителю уже после поездки нужно будет в течение пяти дней зайти на сайт avtodor-tr.ru или tskad.ru и самостоятельно заплатить за проезд. Если этого не сделать, то придет штраф — 1500 рублей для легковых автомобилей и 5000 рублей для грузовиков. Лайфхак: если заплатить за проезд в течение первых 20 дней с момента получения наказания, то оно аннулируется.

Если ехать из Санкт-Петербурга, то почти весь маршрут будет проходить по платным трассам: сначала по М-11 «Нева» до Московской области, затем по ЦКАД вокруг столицы и далее на М-12 «Восток» до Владимира или Мурома, а затем уже будет и Нижний Новгород. Благодаря платным скоростным трассам общее время поездки из Питера до Нижнего — около 12 часов. Поэтому весь путь можно проделать на один день.

Сколько стоит путешествие

Если утром выехать из Москвы в Нижний Новгород, то уже к обеду вы будете на месте. Основная статья расходов в этой поездке — топливо. Если выбрать длинный путь через Муром, то будет около 500 километров. При расходе в 10 л на 100 км на бензин туда и обратно вы потратите около 6000 рублей (средняя цена 95-го в Москве уже 60,30 рублей за 1 литр, данные Росстата на 7 октября).

Также нужно учитывать стоимость проезда по платной трассе М-12 «Восток». Из Москвы до Мурома — 2224 рубля, столько же обратно, в общей сложности 4448 рублей. Итого — около 10,5 тыс. рублей.

Билет на самолет стоит примерно столько же, хотя можно найти предложения и за 8000 рублей туда-обратно (но еще придется платить за багаж). Однако если вы путешествуете компанией или семьей, то автомобиль уже получается дешевле.

Еще один вариант добраться до Нижнего Новгорода из Москвы — это поезд. Например, есть «Ласточка», которая идет 3 часа 50 минут. Цена билета — 2000–2800 руб.

Из Санкт-Петербурга дороже. Например, за платные дороги вы заплатите 11 656–12 096 рублей в зависимости от того, в какой день поедете (в выходные чуть дороже). Плюс топливо: дорога из Петербурга до Нижнего Новгорода и обратно это почти 2300 км., так что на бензин уйдет около 14 тыс. рублей. Итого — 25–26 тыс. рублей за одну машину.

Так что для жителей Санкт-Петербурга самолет иногда может быть заметно выгоднее машины. Ведь один билет туда-обратно можно найти за 8000 рублей. Хотя часто речь идет и о 15 тысячах. Еще есть ночной поезд, который идет меньше 11 часов (место в купе — от 3700 рублей).

Ориентировочные траты на поездку в Нижний Новгород на автомобиле из Москвы и обратно:

Платная дорога: 4448 рублей.

Топливо: 6000 рублей.

Итого: 10 448 рублей.

Ориентировочные траты на поездку в Нижний Новгород на автомобиле из Санкт-Петербурга и обратно: