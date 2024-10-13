В Волгограде самолет из Казани задержали на 7 часов

Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, которым были предоставлены необходимые услуги в ожидании.

12 октября в Казани произошло задержание вылета рейса в Волгоград. Самолет, который должен был вылететь в 12.50, отправился в путь только в 20.30 по техническим причинам. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Всего на рейс зарегистрировались 97 пассажиров, которым в период ожидания вылета предоставляли услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

Транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров.

В 20.37 самолет, наконец, вылетел в Волгоград. Общая задержка рейса составила 7 часов 13 минут.