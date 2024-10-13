Заповедник Забайкалья выпустил «Путеводитель по Торейским озерам»

Книга представляет собой полевой атлас-справочник, который рассказывает о достопримечательностях части Даурского заповедника – Торейских озёрах и окружающих их территорий.

«В книгу включены описание и фотографии основных природных и исторических объектов, а также видов флоры и фауны, которые могут быть встречены во время путешествия по Торейским озёрам. Издание предназначено для туристов, путешественников, учёных, педагогов, студентов и школьников, которые хотят познакомиться с природой Даурии», - сообщает кандидат биологических наук, профессор Забайкальского государственного университета, научный сотрудник заповедника «Даурский» Олег Корсун.

Олег Корсун также добавил, что Тореи – самые крупные озёра Забайкалья, способные достигать площади 860 квадратных километров - это 50 площадей озера Кенон. Это - озёра-призраки, которые то полностью высыхают, то вновь возрождаются как птица-феникс, разливаясь среди сухих степей и солончаков. Например, сейчас одно из озёр – Барун-Торей, уже почти восстановилось после многолетней засухи.

Для тех, кто собирается в путешествие: путеводитель можно приобрести в Даурском заповеднике. По информации Даурского заповедника