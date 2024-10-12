Турагенты назвали город для борьбы с осенней депрессией

Краснодар вошел в список из семи городов России, которые признали лучшими для борьбы с осенней хандрой. Об этом заявили аналитики сервиса «Туту.ру».

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Эксперты отметили мягкий климат краевой столицы, а также теплую осень. Туристам посоветовали обязательно попробовать кубанскую кухню и побывать в знаменитом парке Краснодар.

Помимо краевого центра в перечне также указаны Ростов-на-Дону, Владивосток, Элиста, Махачкала, Астрахань и Волгоград.

Напомним, рекордные 19 миллионов туристов готовятся принять на Кубани в 2024 году. В регионе уже отдохнули более 17 млн человек.