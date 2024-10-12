В каких городах России можно сэкономить на отдыхе

Самое дешевое жилье этой осенью — с 25 октября по 4 ноября — можно найти в Рязани, Владимире и Пятигорске — около 4,3-4,9 тысяч рублей за сутки на двоих.

© runews24.ru

МТС Travel в Пятигорск предлагает ехать на несколько дней, чтобы исследовать Кавминводы и оздоровиться. Рязань и Владимир же больше подойдут жителям центральной России для коротких поездок.

Чуть больше за жилье придется отдать в Самаре, Пскове, Владикавказе, Туле, Калининграде, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.

Но несмотря на стоимость, российские туристы больше для осенних каникул предпочитают Москву (14% от числа всех бронирований по России), Санкт-Петербург (10%) и Сочи (10%).

Кстати, поездки в Белоруссию со следующего года смогут считаться внутренним туризмом. Направление популярно уже этой осенью.