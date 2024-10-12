В Запорожской области выделили свыше 30 миллионов на строительство гостиниц

Свыше 30 млн рублей выделено из федерального бюджета на строительство гостиниц в Запорожской области. Как сообщил глава региона Евгений Балицкий, строительство будет проходить в рамках реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

"В рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" на реализацию проекта по строительству в Запорожской области модульных гостиниц выделено 31,5 млн рублей", - следует из Telegram-канала Балицкого.

Благодаря этой мере поддержки в Бердянске до конца 2024 года появится новый современный комплекс, состоящий из 21 модульного домика на берегу моря.

Балицкий добавил, что суммарно туристическая сфера региона получила более 109 млн рублей.